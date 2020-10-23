Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Hükümetin almış olduğu önlemlerle büyük yaralar almadık

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, pandemi sürecinde Türkiye'nin AB'den ve Avrupa'dan daha iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Hükümetin almış olduğunu önlem paketleriyle, zamanında aldığı kararlarla biz bu süreci doğru atlatıyoruz. Büyük yaralar almadık. İnşallah bundan sonraki önlemlerde bizi belli noktalarda sona doğru iyiye doğru götürecektir diye düşünüyorum" dedi.