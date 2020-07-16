Lagarde'nin açıklamaları neyi işaret ediyor?

Deniz Yatırım-Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan A Para’da ECB’nin faiz kararını ve Başkan Lagarde’nin açıklamalarını değerlendirdi. Özdoğan, “Avrupa'nın geçmişten beri gelen yavaş hareket etme ve yavaş tepki verme problemi devam ediyor” dedi. Uzman isim, ECB’nin parasal teşviklerinin süreceğinin vurgulayarak, “750 milyar euroluk paket ne şekilde çıkacak. Önümüzdeki hafta risk iştahına muhtemelen bu yön verecek” açıklamasını yaptı.