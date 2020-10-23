Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: Otellerimizde yüzde 80-90 dolulukları yakaladık

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, normalleşme süreciyle otellerini tekrar açmaya başladıklarını ifade ederek, "Bir anda yüzde 80-90 dolulukları yakaladık. Hala turizmde otellerimiz Antalya'dakiler yüzde 70-80 dolulukla devam ediyor. Yabancı turistler Antalya'nın tadını çıkarıyor. Enerjide üretimlerimiz devam ediyor. İki tane yeni santrali devreye aldık. Dijitalizasyon ve teknolojiyi son ana kadar kullandık. Uzmanlar gelemedi hepsi online bağlandı. Burada Türk mühendislerinin gücünü gördük. Gıda sektöründeki fabrikamızda çok ciddi ihracat talebiyle karşılaştı. Bütün inşaatlarımız devam etti, turizm geriye döndü. Havalimanlarımızda da normalleşme ile operasyonlarımız başladı" dedi.