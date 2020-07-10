Maviş: Borsada 115 binin altına sarkmalar yukarı yönlü hareket fırsatı verir
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Maviş: Borsada 115 binin altına sarkmalar yukarı yönlü hareket fırsatı verir 10.07.2020 | 09:13
02:41
Tuna: BDDK bankalara daha büyük yaptırımlar uygulayabilir 10.07.2020 | 09:02
04:19
SON DAKİKA! Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı! | Video 10.07.2020 | 10:25
02:35
Coşar: Borsa İstanbul emsallerine göre iskontolu 09.07.2020 | 17:13
03:54
Yıldırım: Ekonomilerde en kötüsü geride kalmadı 09.07.2020 | 16:56
06:23
Yeni yatırımcılar hangi hisseleri tercih etmeli? 09.07.2020 | 15:43
00:59
Volatilite iyice azaldı! Dolar düşer mi? 09.07.2020 | 15:34
05:51
Erbaş: Enerji şirketleri borsadan iyi performans gösterdi 09.07.2020 | 13:17
05:24
Altın yükselişini güçlendirdi! Altın yatırımcısı ne yapmalı? 09.07.2020 | 13:02
02:50
Kavak: Borsada yeni rekorların gelmesi söz konusu olabilir 09.07.2020 | 12:57
01:36
Altın fiyatları düşecek mi? Kar satışı mı geliyor? 09.07.2020 | 12:25
02:50
Akkurt: İmalat sanayinde müthiş bir hareketlilik var 09.07.2020 | 12:22
01:52
Altın yükselişini sürdürecek mi? 09.07.2020 | 11:43
03:39
BDDK'nın hamleleri ne anlama geliyor? 09.07.2020 | 09:02
01:37
Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi yükselecek mi? 08.07.2020 | 17:59
01:24
Petrol fiyatları 60 doları görür mü? 08.07.2020 | 15:36
01:31
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı! 08.07.2020 | 15:33
05:33
Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor 08.07.2020 | 15:18
04:14
Borsalara sert satışlar gelir mi? 08.07.2020 | 15:08
02:43
Özcan: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var 08.07.2020 | 14:50
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da yayına bağlayarak, Borsa İstanbul'un seyrine dair önemli açıklamalar yaptı. Maviş, "115 bin puanın altına sarkmalar kötü bir haber akışı olmaması durumunda endekste yeniden yukarı yönlü bir hareket fırsatı verir" dedi. Uzman isim böylece yatırımcının yeniden maliyetlenebileceğinin altını çizdi.