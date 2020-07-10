Maviş: Borsada 115 binin altına sarkmalar yukarı yönlü hareket fırsatı verir

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da yayına bağlayarak, Borsa İstanbul'un seyrine dair önemli açıklamalar yaptı. Maviş, "115 bin puanın altına sarkmalar kötü bir haber akışı olmaması durumunda endekste yeniden yukarı yönlü bir hareket fırsatı verir" dedi. Uzman isim böylece yatırımcının yeniden maliyetlenebileceğinin altını çizdi.