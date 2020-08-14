Maviş: Hisse senedi tarafında pozitif seyir sağlanabilir
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Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da piyasaların gündemine dair açıklamalarda bulundu. Maviş, Avrupa tarafındaki verilerin kısmen iyileşmesinin pozitif etkilerinin görülebileceğini ifade ederek, “Hisse senedi tarafında pozitif seyir sağlanabilir” dedi.