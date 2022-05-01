Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu?

ABD ilk çeyrek büyüme verisi endişe yarattı. Parasal sıkılaşmanın güçleneceği döneme girilirken, ABD ekonomisi beklentilerin aksine sürpriz bir şekilde küçüldü. Bu durum resesyon ve sonrasında stagflasyon riskini artıran bir gelişme olarak dikkat çekti. Bu kritik veri sonrası Fed'i zorlu bir sınav bekliyor. Piyasaların gözü kulağı Fed'de! Faiz kararı ne olacak?