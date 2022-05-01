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OTOMATİK OYNAT
01:00
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54
35:12
Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz 15.04.2022 | 16:02
02:09
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için beklentiler 15.04.2022 | 13:01
02:01
Dolar endeksindeki seyir borsaları nasıl etkiliyor? 15.04.2022 | 12:24
03:58
Borsalarda Mayıs ayında kar satışları derinleşir mi? 15.04.2022 | 12:28
02:56
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 15.04.2022 | 12:08
04:48
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 14.04.2022 | 14:59
04:25
SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu 14.04.2022 | 14:13
39:01
03:45
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik Şubat'ta geriledi 11.04.2022 | 10:36
01:54
03:31
ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 06.04.2022 | 11:56
03:47
03:29
03:29
Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 06.04.2022 | 11:43
14:47
Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı 04.04.2022 | 12:36
02:36
07:46
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! | Video 17.03.2022 | 14:07
03:20
Borsa İstanbul'da pozitif ayrışma sürer mi? 08.03.2022 | 16:01
01:34
Altın 19 ayın rekorunu kırdı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 08.03.2022 | 15:58
ABD ilk çeyrek büyüme verisi endişe yarattı. Parasal sıkılaşmanın güçleneceği döneme girilirken, ABD ekonomisi beklentilerin aksine sürpriz bir şekilde küçüldü. Bu durum resesyon ve sonrasında stagflasyon riskini artıran bir gelişme olarak dikkat çekti. Bu kritik veri sonrası Fed'i zorlu bir sınav bekliyor. Piyasaların gözü kulağı Fed'de! Faiz kararı ne olacak?