Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk

Tacirler Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Mehmet Aşçıoğlu, Borsa İstanbul'da şirketlerin 3 aylık bilançoların yatırım için önemli sinyali barındırdığını ifade ederek, "Kripto paralar borsa için risk" dedi.