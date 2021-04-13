Video Ekonomide Bugün Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk

Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk

Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk
13.04.2021 | 16:08

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Tacirler Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Mehmet Aşçıoğlu, Borsa İstanbul'da şirketlerin 3 aylık bilançoların yatırım için önemli sinyali barındırdığını ifade ederek, "Kripto paralar borsa için risk" dedi.

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