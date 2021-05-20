Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat
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Tacirler Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da kripto paralar için değerlendirmelerde bulundu. Aşçıoğlu, kripto paraların ilerideki değeri konusunda ne kadar kullanıldıklarının öne çıkacağını ifade ederek, "Kripto paralar gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat" dedi.