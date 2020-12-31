Mehmet Bilal Bircan: Dolar endeksindeki yaşanacak değer kaybı ons altını destekler
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Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para’da yayına katılarak altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Bircan, “Dolar endeksindeki yaşanacak değer kaybı ons altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen temel faktörlerden bir tanesi” dedi.