Mehmet Taylan: İstihdamı artırıcı teşvikler oldukça başarılı | Video

A Para yayınına katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan, Türkiye’nin koronavirüse karşı hayata geçirdiği teşvik paketlerini değerlendirdi. ABD’de işsizliğin yüzde 3’ten 16’ya çıktığını hatırlatan Taylan, “Türkiye’de bu kadar sert bir hareket görülmedi” dedi. Taylan, devreye konulan teşvik paketlerinin istihdamı artırma konusunda başarılı olduğunu vurguladı.