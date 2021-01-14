Merkez Bankası 2021’de faiz artırımına gider mi?

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın, A Para’da Merkez Bankası’nın politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın, bundan sonraki faiz artışlarının sınırlı kalabileceğini ifade ederek, “Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında faizlerde bir değişiklik yapmasını beklemiyorum” dedi.