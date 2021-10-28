Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Döviz rezervlerimiz yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi. Önümüzdeki dönemde de rezerv birikiminin devam etmesini amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. Faiz indirimi ile ilgili konuşan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "İndirime gitme nedenimiz arızi sıkıntıları arındırarak kendimize bir alan görmek" dedi.