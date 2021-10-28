Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı

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Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Bisikletin pedalının dönmesi lazım 25.10.2021 | 12:03
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Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
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SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
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Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
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Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu 11.10.2021 | 10:17
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3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40
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Tonguç Erbaş: Dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde 10.10.2021 | 12:32
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Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor 10.10.2021 | 12:28
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Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
01:36
Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
02:53
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
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SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Döviz rezervlerimiz yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi. Önümüzdeki dönemde de rezerv birikiminin devam etmesini amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. Faiz indirimi ile ilgili konuşan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "İndirime gitme nedenimiz arızi sıkıntıları arındırarak kendimize bir alan görmek" dedi.