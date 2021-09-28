Video Ekonomide Bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı
28.09.2021 | 14:35

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Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para'da düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Salgın dönemi dünyada 2008'den daha maliyetli oldu. Küresel enflasyonun ivmlendiği bir süreci yaşıyoruz. Küresel üretim talebi karşılamadı" diye konuştu.

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