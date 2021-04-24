Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu soruları yanıtladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, aralarında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. '128 milyar dolar' iddialarına veren Şahap Kavcıoğlu, "128 milyar dolar gibi bir rakamı telaffuz edip, bu kadar insanı zan altında bırakmak hayret verici. Bu bir algı operasyonudur. Rezerv kaybı yok." dedi. Öte yandan, Türkiye'nin döviz ve altın rezervini açıklayan Kavcıoğlu, Berat Albayrak'ın altın konusundaki büyük başarısını da konuşmasında ifade etti.