Merkez Bankası faiz politikası nasıl şekillenecek?

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Karabulut, faiz indirimi gelecekse bunun yılın 4. Çeyreğinde gelebileceğini ifade ederek, ‘Merkez Bankası’nın yakın vadede bir politika değişikliği yapacağını düşünmüyorum’ dedi.