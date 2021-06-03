Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi?

Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk A Para’da enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Haziran ayında hizmetler ve turizm sektöründeki fiyat artışlarının enflasyonu artırabileceğine dikkat çeken Yükseltürk, “Hem yurt içi hem de küresel enflasyon beklentileri Merkez Bankası’ın faiz indirimi yapma ihtimalini düşürüyor” dedi.