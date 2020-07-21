Video Ekonomide Bugün Merkez Bankası faizleri indirecek mi?

Merkez Bankası faizleri indirecek mi?

Merkez Bankası faizleri indirecek mi?
21.07.2020 | 11:46

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OTOMATİK OYNAT

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Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuru A Para’da 23 Temmuz Perşembe günü PPK toplantısında alacağı faiz kararını değerlendirdi. Kuru, Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizlerde indirime gitmemesini beklemediğini ifade ederek, “Merkez Banksı farklı politika araçlarıyla TL’de sıkılaştırmaya gidebilir” dedi.

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