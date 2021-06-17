Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Haziran 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB, beklentilere paralel politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı. Kararın ardından Merkez, faiz karar metnini yayımlayarak piyasalar için kritik mesajlar verdi.