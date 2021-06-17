Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı
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OTOMATİK OYNAT
03:45
Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı 17.06.2021 | 14:18
05:17
Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor? 16.06.2021 | 14:08
04:58
Barış Ürkün: Fed güvercin olursa altın yükselebilir 16.06.2021 | 14:04
04:00
Enver Erkan: Fed’in görüşleri piyasada ağırlık kazandı 16.06.2021 | 13:55
02:06
Gram altın fiyatları için alım satım seviyeleri neler? 15.06.2021 | 14:14
02:41
Dolar endeksinde yön ne olacak? 15.06.2021 | 14:08
02:57
Cem Tözge: Fed’in söylemlerinde ciddi bir değişiklik görebiliriz 15.06.2021 | 14:03
02:08
Fed ‘Şahin mesajlar’ verir mi? 15.06.2021 | 14:00
04:10
Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için beklentiler neler? 14.06.2021 | 16:37
05:16
Fed’den yeni adım gelir mi? 14.06.2021 | 12:59
01:37
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? 14.06.2021 | 12:52
02:53
Borsa İstanbul yükseliş trendine girdi mi? 14.06.2021 | 12:50
03:04
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir 14.06.2021 | 12:47
03:27
Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 11.06.2021 | 16:40
03:02
30:42
Bakan Elvan: Ekonominin temel rotasını belirledik 11.06.2021 | 10:43
03:50
İsmail Güner: Piyasalar NATO zirvesine odaklandı 10.06.2021 | 16:46
02:55
Prof. Dr. Niyazi Berk: Fed varlık alımlarını kademeli olarak azaltır 10.06.2021 | 16:41
02:09
Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir 09.06.2021 | 16:28
Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) 17 Haziran 2021 toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB, beklentilere paralel politika faizini yüzde 19’da sabit bıraktı. Kararın ardından Merkez, faiz karar metnini yayımlayarak piyasalar için kritik mesajlar verdi.