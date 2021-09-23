Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi?

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyona dikkat çektiğini ifade eden Atılal, "Baz etkisi son 2 ay net bir şekilde kendini gösterecek" diye konuştu.