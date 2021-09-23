Video Ekonomide Bugün Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi?

Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi?

Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi?
23.09.2021 | 15:48

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OTOMATİK OYNAT

Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş: Enflasyon düştükçe faiz indirimleri sürecek 03:14
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Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 02:07
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 23.09.2021 | 15:48
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz indirimine gitti | Video 04:41
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Gram altın fiyatları yükselecek mi? 03:26
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Stratejist Cüneyt Paksoy: Gözümüz S&P 500 endeksinde olacak 21.09.2021 | 16:19
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Stratejist Işık Ökte: Yabancılara makro hikayeyi satmalıyız 17.09.2021 | 14:56
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Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı 17.09.2021 | 10:45
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Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında! 17.09.2021 | 10:34
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Fed varlık alımları azaltımına ne zaman gidecek? 02:44
Fed varlık alımları azaltımına ne zaman gidecek? 15.09.2021 | 16:16
Onurcan Bal: Merkez Bankası’nın faiz karar metni kritik olacak 02:12
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ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı: Gram altın onsa göre pozitif tarafta 14.09.2021 | 15:30

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal A Para'da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyona dikkat çektiğini ifade eden Atılal, "Baz etkisi son 2 ay net bir şekilde kendini gösterecek" diye konuştu.

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