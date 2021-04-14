Video Ekonomide Bugün Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek?

Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek?

Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek?
14.04.2021 | 14:23

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OTOMATİK OYNAT

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Tera Yatırım Stratejisti Enver Erkan A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasaların Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandığını ifade eden Erkan, "İlave sıkılaşma söyleminin metinde yer alabileceğini düşünüyorum" dedi.

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