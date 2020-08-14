Merkez Bankası politika faizini değiştirir mi?

Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yıldırım, Merkez Bankası’nın politika faizinde değişikliğe gideceğini düşünmediğini ifade ederek, “Ancak teknik değişiklikle bir ayarlama olasılığının yüzde 51 olduğunu söyleyebilirim” dedi.