Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi?
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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajları değerlendirdi. Gürbüz, enflasyonun genel olarak dünyanın içinde bulunduğu arz dengesinden kaynaklanan bir sorun olduğunu ifade ederek, “2021 yılı içerisinde enflasyonun beklenen düzeyde olması faizlerde ve kur tarafında çok ciddi bir etki yaratmaması gerekiyor” dedi.