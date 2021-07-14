Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı
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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Temmuz 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu. Geçen ay Merkez Bankası faizi sabit bırakırken gözler Temmuz ayı PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrilmişti. Açıklanan karar ile birlikte TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 19 seviyesinde bırakarak değişikliğe gitmedi.