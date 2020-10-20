Merkez Bankası’nın faiz kararı Borsa İstanbul’u nasıl etkileyecek?

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Borsa İstanbul’da 1207 puanın üzerinde kalındıkça 1240 seviyesine kadar gidebilecek bir alan olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası’nın kararıyla beraber yabancı alışlarında artışlar görebiliriz” dedi.