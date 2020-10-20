Merkez Bankası’nın faiz kararı Borsa İstanbul’u nasıl etkileyecek?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
04:02
Merkez Bankası’nın faiz kararı Borsa İstanbul’u nasıl etkileyecek? 20.10.2020 | 10:12
04:13
Borsa İstanbul 3. çeyrek bilançolarında hangi sektörler öne çıkacak? 19.10.2020 | 16:48
02:12
05:19
'Yeni İstihdam Paketi'yle neler hedefleniyor? 19.10.2020 | 16:05
02:08
Borsa İstanbul'da teknik göstergeler neye işaret ediyor? 19.10.2020 | 15:54
01:30
FED Başkanlarının seçim korkusu! 19.10.2020 | 15:47
04:30
02:03
ABD'de teşvik paketi seçim öncesi onaylanır mı? 19.10.2020 | 10:17
02:21
ABD tahvil faizlerinde beklentiler neler? 16.10.2020 | 16:02
01:14
Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor? 16.10.2020 | 13:36
02:38
İkinci dalga endişeleri arttı! Dünyada ekonomiler yeniden kapanacak mı? 16.10.2020 | 11:49
02:28
S&P 500 seçimin galibini tahmin edebilir mi? 16.10.2020 | 10:38
02:07
Stephen Innes: Şu anki durumunda mantıklı olanın doların zayıflaması 16.10.2020 | 10:30
01:36
Avrupa piyasalarında Covid-19 paniği! 15.10.2020 | 16:42
03:16
Borsa İstanbul'da yükselişin anahtarı! 15.10.2020 | 15:34
03:06
Bankacılık sektöründe beklentiler neler? 15.10.2020 | 15:27
02:14
Ekonomist Belgin Maviş: Hisse bazlı hareketler görebiliriz 15.10.2020 | 12:05
01:36
02:24
Merkez Bankası faiz artırımı yapacak mı? Faiz kararı 22 Ekim’de gelecek 15.10.2020 | 10:52
A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Borsa İstanbul’da 1207 puanın üzerinde kalındıkça 1240 seviyesine kadar gidebilecek bir alan olduğunu ifade ederek, “Merkez Bankası’nın kararıyla beraber yabancı alışlarında artışlar görebiliriz” dedi.