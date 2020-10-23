Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Merkez Bankası’nın neden politika faizine dokunmadığını açıklayan Maviş, “Ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği açısından Merkez bu kez pas geçmeyi düşündü” dedi.