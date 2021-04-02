Video Ekonomide Bugün Mert Yılmaz: Piyasalar denge arıyor

Mert Yılmaz: Piyasalar denge arıyor

Mert Yılmaz: Piyasalar denge arıyor
02.04.2021 | 15:54

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İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yılmaz, Borsa İstanbul'da hikayesi olan sektör ve hisselerin ortaya çıkacağını belirterek, "Piyasalar denge arıyor" dedi.

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