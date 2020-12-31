Mete Yüksel: Döviz borçlusu şirketler 4. çeyrekte inanılmaz kar açıklayabilir

Alternatif Yatırım Grup Müdürü Mete Yüksel, 2021 yılı Borsa İstanbul beklentilerini sıraladı. Yüksel, TL’nin değer kazancından istifa eden şirketler olduğunu ifade ederek, “Döviz borçlusu şirketler 4. çeyrekte inanılmaz kar açıklayabilir” dedi.