Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı

Mevduat faizleri için uygulanan stopaj indirimi 2 ay daha uzatıldı. Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 31 Mayıs tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indiriminin Haziran ve Temmuz aylarında da uygulanacağı ifade edildi.