Murat: Mali destekler sürecek
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TOBB ETÜ Öğrt. Üyesi Doç Dr. Atılım Murat A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Murat, genişleyici maliye politikasının pandemi döneminde daha etkili olduğunu ifade ederek, “Toparlanma konusunda kimsenin net bir görüşü yok, o nedenle desteklerin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.