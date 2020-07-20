Video Ekonomide Bugün Murat: Mali destekler sürecek

Murat: Mali destekler sürecek

Murat: Mali destekler sürecek
20.07.2020 | 11:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Murat: Mali destekler sürecek 04:38
Murat: Mali destekler sürecek 20.07.2020 | 11:06
Altın yükselişini sürdürecek m? 02:41
Altın yükselişini sürdürecek m? 20.07.2020 | 11:01
Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak 03:31
Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak 17.07.2020 | 17:36
Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 04:27
Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 17.07.2020 | 17:28
Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak? 02:43
Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak? 17.07.2020 | 15:32
Dolar kurunda beklentiler neler? 03:42
Dolar kurunda beklentiler neler? 17.07.2020 | 16:21
Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var 02:27
Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var 17.07.2020 | 16:03
Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir 02:13
Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir 17.07.2020 | 12:15
Altına satış gelir mi? 03:05
Altına satış gelir mi? 17.07.2020 | 11:51
Ulusoy: Türkiye diğer ülkelere göre daha erken toparlayacak 05:36
Ulusoy: Türkiye diğer ülkelere göre daha erken toparlayacak 17.07.2020 | 11:10
Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor 04:04
Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor 17.07.2020 | 10:30
Borsa İstanbul'da kritik destek ve direnç seviyeleri neler? 01:48
Borsa İstanbul'da kritik destek ve direnç seviyeleri neler? 17.07.2020 | 10:12
Doğan: Vaka sayılarındaki artış piyasalara baskı uyguluyor 03:31
Doğan: Vaka sayılarındaki artış piyasalara baskı uyguluyor 17.07.2020 | 09:59
Lagarde'nin açıklamaları neyi işaret ediyor? 02:15
Lagarde'nin açıklamaları neyi işaret ediyor? 16.07.2020 | 17:49
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 04:06
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 16.07.2020 | 15:45
Coşar: Borsa İstanbul zirve seviyelerini geçebilir 01:28
Coşar: Borsa İstanbul zirve seviyelerini geçebilir 16.07.2020 | 15:38
Gürbüz: Banka hisselerinde bir kıpırdanma var 03:33
Gürbüz: Banka hisselerinde bir kıpırdanma var 16.07.2020 | 15:26
ECB kritik faiz kararını açıkladı! | Video 03:25
ECB kritik faiz kararını açıkladı! | Video 16.07.2020 | 15:22
Usul: Faizlerdeki düşüş borsaya ilgiyi artırdı 02:43
Usul: Faizlerdeki düşüş borsaya ilgiyi artırdı 16.07.2020 | 13:23
Altın neden yükseliyor? Altın fiyatlarını etkileyen faktörler neler? 07:31
Altın neden yükseliyor? Altın fiyatlarını etkileyen faktörler neler? 16.07.2020 | 12:42

TOBB ETÜ Öğrt. Üyesi Doç Dr. Atılım Murat A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Murat, genişleyici maliye politikasının pandemi döneminde daha etkili olduğunu ifade ederek, “Toparlanma konusunda kimsenin net bir görüşü yok, o nedenle desteklerin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA