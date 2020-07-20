Murat: Mali destekler sürecek

TOBB ETÜ Öğrt. Üyesi Doç Dr. Atılım Murat A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Murat, genişleyici maliye politikasının pandemi döneminde daha etkili olduğunu ifade ederek, “Toparlanma konusunda kimsenin net bir görüşü yok, o nedenle desteklerin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.