Video Ekonomide Bugün Mustafa Keskintürk: ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu

Mustafa Keskintürk: ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu

Mustafa Keskintürk: ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu
07.06.2021 | 15:26

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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da, piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, Borsa İstanbul’da bu hafta yönün yukarı olmasını beklediğini ifade ederek, “ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu” dedi.

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