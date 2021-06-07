Mustafa Keskintürk: ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da, piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, Borsa İstanbul’da bu hafta yönün yukarı olmasını beklediğini ifade ederek, “ABD istihdam verisi çok iyi gelseydi piyasalar için kötü olurdu” dedi.