Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir
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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk, A Para'da banka hisselerini değerlendirdi. Keskintürk, 5 büyük bankanın Borsa İstanbul'daki ağırlığının yüzde 35'lerden yüzde 13.5'lara geldiğini belirtti. Uzman isim, "Banka hisselerinde yabancı alımı görmemiz muhtemel" dedi.