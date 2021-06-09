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Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir

Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir
09.06.2021 | 16:28

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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk, A Para'da banka hisselerini değerlendirdi. Keskintürk, 5 büyük bankanın Borsa İstanbul'daki ağırlığının yüzde 35'lerden yüzde 13.5'lara geldiğini belirtti. Uzman isim, "Banka hisselerinde yabancı alımı görmemiz muhtemel" dedi.

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