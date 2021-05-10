Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da 1443 üzerinde aktivite artar
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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk, A Para’a Borsa İstanbul’u değerlendirdi. BIST 30 hisselerindeki hareketler endeksi ayakta tuttuğunu ifade eden Keskintürk, “Karlar çok iyi geliyor. Yurt dışında düzeltme olsa bile Borsa İstanbul pozitif ayrışabilir. Borsa İstanbul’da 1443 puan seviyesi üzerinde alım aktivitesi artacağını düşünüyorum” dedi.