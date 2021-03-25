Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da düzeltme alım fırsatı yarattı
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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde tepki alımlarının sürebileceğine dikkat çekerek, "Düzeltme bilançosu güçlü hisselerde alım fırsatı yarattı" dedi.