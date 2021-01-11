Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da oyunu değiştirecek olan yabancı takas oranı

A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Borsa İstanbul’da RSI indikatörünün 84 seviyesi ile aşırı alımda olduğunu ve düzeltme gelebileceğine işaret ettiğini belirterek, “Oyunu değiştirecek olan yabancı takas oranı” dedi.