Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da teknik görünüm olumlu seyri işaret ediyor
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A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Keskintürk, teknik grafikler endekste olumlu seyri işaret ettiğini ifade ederek, “Borsa İstanbul’da 1443 üzerinde olumlu görüşümüzü koruyoruz” dedi.