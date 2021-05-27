Video Ekonomide Bugün Mustafa Keskintürk: Piyasa 1500 seviyeleri için hikaye arayışı içerisinde

Mustafa Keskintürk: Piyasa 1500 seviyeleri için hikaye arayışı içerisinde

Mustafa Keskintürk: Piyasa 1500 seviyeleri için hikaye arayışı içerisinde
27.05.2021 | 12:52

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A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk, A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Keskintürk, Borsa İstanbul'da ucuzluk algısı olduğunu ifade ederek, "Piyasa 1500 seviyeleri için hikaye arayışı içerisinde" dedi.

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