Naeem Aslam: En erken sıkılaştırma adımını İngiltere Merkez Bankası atabilir

Avatre Araştırma Müdürü Naeem Aslam A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Aslam, ekonomilerin hala hem para hem de mali desteklere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “En erken sıkılaştırma adımını İngiltere Merkez Bankası (BoE) atabilir” dedi.