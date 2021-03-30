Naeem Aslam: Piyasalarda sektörlerde rotasyon var
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:54
Borsa İstanbul'da banka hisseleri yükselecek mi? 30.03.2021 | 16:11
03:32
Şirin Sarı: Gümüş altına göre güçsüz kaldı 30.03.2021 | 16:07
02:44
Naeem Aslam: Piyasalarda sektörlerde rotasyon var 30.03.2021 | 15:59
06:25
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da bu alım seviyesi son derece cazip 30.03.2021 | 12:47
03:27
Arda Coşar: Borsa İstanbul'un 1330 seviyesinin üzerinde kalması önemli 30.03.2021 | 12:42
03:54
02:29
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Fed'den sürpriz bir sıkılaştırma gelebilir 30.03.2021 | 10:48
04:29
04:15
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? | Video 29.03.2021 | 16:37
04:07
Borsa İstanbul’da yükseliş için önemli seviyeler neler? 29.03.2021 | 12:39
03:10
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu piyasalara ne mesaj verdi? 29.03.2021 | 12:27
02:28
03:38
Borsa İstanbul’da sektörlerde beklentiler neler? 29.03.2021 | 12:18
02:46
06:58
Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 26.03.2021 | 16:23
04:18
Altın fiyatları dibi gördü mü? 26.03.2021 | 13:31
03:06
02:11
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 26.03.2021 | 13:25
02:14
01:30
Betül Asilkan: Petrol fiyatları için 60 dolar kritik 26.03.2021 | 13:16
Avatrade Araştırma Müdürü Naeem Aslam A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed'in çok açık bir şekilde para politikasında değişikliğe gitmek istemediği mesajımı verdiğini ifade ederek, "Sektörlerde rotasyon söz konusu. Piyasalarda teknoloji sektöründen çıkış, turizm ve havayolu şirketlerinde yükseliş var" dedi.