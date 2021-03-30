Naeem Aslam: Piyasalarda sektörlerde rotasyon var

Avatrade Araştırma Müdürü Naeem Aslam A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed'in çok açık bir şekilde para politikasında değişikliğe gitmek istemediği mesajımı verdiğini ifade ederek, "Sektörlerde rotasyon söz konusu. Piyasalarda teknoloji sektöründen çıkış, turizm ve havayolu şirketlerinde yükseliş var" dedi.