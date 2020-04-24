Nezih Barut: Koronavirüse karşı 1.6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz | Video

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut A Para yayınında koronavirüse karşı yapılan ilaç çalışmalarını anlattı. İlk etapta 700 bin tablet ürettiklerini söyleyen Barut, 900 bin tablet daha üreteceklerini bildirdi. Barut, "Toplamda 1, 6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz" dedi.