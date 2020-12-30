Nilüfer Sezgin: 2021 yılının ikinci yarısına kadar parasal sıkı duruş sürebilir

İş Portföy Yönetimi GMY Nilüfer Sezgin A Para’da 2021 yılı için ekonomideki beklentilerini sıraladı. Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısına kadar sıkı duruşu sürdüreceğini ifade ederek, “Gelişen ülkelere yönelen akımlardan Türkiye’nin de faydalanma olasılığı yüksek” dedi.