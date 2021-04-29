Nilüfer Sezgin: Yılın ikinci yarısında enflasyon için düşüş beklentisi var

İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin dünyaya paralel Türkiye’de de gıda enflasyonda yükselişlerin görüldüğünü ifade ederek, “Önümüzdeki dönem de gıda enflasyonundaki yükseliş sürebilir. Ancak baz etkisi nedeniyle yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüş beklentisi var” dedi.