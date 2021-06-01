Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir?

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Akseki, Borsa İstanbul’da iyimserliğin sürmesi için 200 günlük hareketli ortalamanın önemine dikkat çekerek, “Aşılama hızlanırsa, havacılık ve petro-kimya hisselerinde ufak ufak hareketler olabilir” dedi.