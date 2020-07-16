Ökten: Avrupa Birliği'nin kendi içinde çok ciddi sıkıntıları var

Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten A Para’da ECB’nin kritik faiz kararını değerlendirdi. Ökten, faizde bir değişiklik beklenmediğini ifade ederek, “Avrupa Birliği’nin kendi içerisinde çok ciddi sıkıntılar var” dedi.