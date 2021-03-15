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Ons altın 1600 dolar psikolojik desteği kırar mı?

Ons altın 1600 dolar psikolojik desteği kırar mı?
15.03.2021 | 11:20

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Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Erken sıkılaştırma beklentisi nedeniyle borsalarda bir baskılanma olduğunu ifade eden Kavak, "Fed'in tahvile müdahale etmemesi durumunda ons altında hızlı bir şekilde 1600 dolar seviyesinin altına gelinebilir. Fed'in alacağı aksiyonlar oldukça önemli olacak" dedi.

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