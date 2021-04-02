Ons altın fiyatları dibi gördü mü?

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Fed'in para politikalarının değerli metaller üzerinde yönü belirlediğini ifade eden Topçu, "Ons tarafında 1700 doların altı benim için dip seviyeler" dedi.