Ons altın fiyatları dibi gördü mü?
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Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Fed'in para politikalarının değerli metaller üzerinde yönü belirlediğini ifade eden Topçu, "Ons tarafında 1700 doların altı benim için dip seviyeler" dedi.