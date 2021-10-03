Ons altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş beklentilerini açıkladı
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında kısa vadeli görünümün negatif olduğunu açıklayan Memiş, “Ons altın için yükselişlerin devam edebilmesi için 1791 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görmemiz gerek” diye konuştu.