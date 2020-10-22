Ons altında satış baskısı sürecek mi?
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A Para’da yayına katılan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altın fiyatlarını değerlendirdi. Ergezen, altının onsunda kritik seviyenin 1930 dolar olduğunu ifade ederek, “Altının onsunda 1930 dolar seviyesinin altında satış baskısı sürebilir” açıklamasını yaptı.