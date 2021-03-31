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Onurcan Bal: ABD'deki harcama paketi enflasyon endişelerini alevlendirebilir

Onurcan Bal: ABD'deki harcama paketi enflasyon endişelerini alevlendirebilir
31.03.2021 | 12:23

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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD'de yaklaşık 3 trilyon dolarlık harcama paketinin enflasyon üzerine etkisini değerlendiren Bal, "Büyük tutarlı harcama paketi enflasyon endişelerini alevlendirecek bir durum" dedi.

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