Özay: Bol likidite risk iştahını destekliyor
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NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay, A Para’da borsaların seyrini değerlendirdi. Özay, bol likiditenin devam edecek olmasını küresel piyasalardaki risk iştahını desteklediğini ifade ederek, “Risk almak isteyen yatırımcılar hisse senedi piyasalarına yöneliyor” dedi.