Özcan: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var
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A Para yayınına katılan Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan Borsa İstanbul’un son dönemdeki güçlü seyrini değerlendirdi. Özcan, endekste yeni zirveler beklerken bunun arkasında bankacılık hisselerindeki yükseliş beklentisinin yattığını belirtirken “Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var” dedi.